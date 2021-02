Qui Benevento, i convocati per Bologna

Al termine dell’odierna seduta di rifinitura, Filippo Inzaghi ha diramato l’elenco dei 24 calciatori convocati per la gara di domani contro il Bologna alle ore 20.45 al Dall’Ara. Mancano gli squalificati Improta e Ionita, più Letizia ancora out per infortunio. Torna Moncini e prima chiamata per Gaich. Ecco l’elenco completo:

Portieri: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori.

Difensori: Caldirola, Glik, Tuia, Depaoli, Barba, Foulon, Pastina.

Centrocampisti: Viola, Dabo, Tello, Hetemaj, R. Insigne, Schiattarella, .

Attaccanti: Iago Falque, Di Serio, Gaich, Caprari, Lapadula, Sau, Moncini.