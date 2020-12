Velotti: “Atalanta al completo domani, su Gomez…”

“Giocano i migliori perchè servono punti, dopo aver ipotecato il passaggio del turno in Champions. Ci sarà Gollini in porta, in difesa Toloi, Romero e Djimsiti. Il brasiliano ha avuto qualche problema, ma sembra recuperato per domani. A centrocampo Hateboer, De Roon, Freuler e Gosens. Dubbi sul tridente perchè non ci sono indisponibili, con Muriel che è stufo di segnare e che lo stesso deve sempre partire dalla panchina. Comunque dovrebbero essere confermati i tre contro la Roma, quindi Pessina, Malinovskyi e Zapata“.

[tps_title]

Gomez

[/tps_title]

“C’è ancora shock, soprattutto perchè si sono scontrati le due principali ragioni del successo dell’Atalanta in questi anni. E’ nato tutto da una richiesta di Gasperini a Gomez di spostarsi a destra durante il match contro il Midtjylland, mentre il Papu volendo rimanere a sinistra disse di no. E nello spogliatoio è successo il resto, con parole grosse e qualcosa di più. La società è dalla parte del tecnico, infatti il giocatore è stato messo in vendita nonostante sia una grossa perdita dal punto di vista tecnico. Anche i tifosi dicono che ha sbagliato il calciatore. Si parla di Inter nel suo futuro”.