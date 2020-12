Qui Atalanta, Papu Gomez ancora non convocato

Dopo la Roma, Alejandro Gomez salterà anche il match del Dall’Ara contro il Bologna. Il capitano dell’Atalanta non risulta infatti tra i convocati di mister Gian Piero Gasperini.

La rottura tra il capitano e l’allenatore dell’Atalanta sembra ormai definitiva, con un probabile addio a gennaio. Peraltro, a domanda specifica su un possibile ballottaggio tra Ilicic e Muriel, Gasperini ha risposto citando tutti gli attaccanti a disposizione eccetto il Papu, segno che l’argentino è ormai fuori dal progetto Atalanta. “E’ una scelta che devo fare oggi – ha affermato il tecnico – Ilicic, Muriel, Miranchuk, Zapata, abbiamo tanti giocatori davanti.” Intanto domani non sarà della partita, un problema in meno per Sinisa Mihajlovic.