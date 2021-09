Qui Argentina, c’è un cuoco positivo al Covid: tamponi per il gruppo squadra

Positivo un cuoco nel ritiro della nazionale, tamponi negativi

Dopo la brutta vicenda di Brasile-Argentina, la' seleccion' ritornerà in campo tra poche ore ma a scuotere l'ambiente è stata la positività di un cuoco presente nel ritiro della nazionale. Prontamente isolato, il cuoco è in buone condizioni ma la vicenda ha portato la federazione ad effettuare un giro di tamponi nel gruppo squadra, dove c'è anche il rossoblù Dominguez, che è risultato fortunatamente negativo per tutti i membri.