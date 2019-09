Questo Sansone è insostituibile

Uno dei migliori, se non addirittura il migliore, di quest’avvio di stagione del Bologna è di certo Nicola Sansone. Il numero 10 sta bene sia fisicamente che mentalmente, ed è ormai un insostituibile per Mihajlovic. Il ragazzo è sempre stato schierato dal 1′ in queste 4 uscite di Serie A, uscendo anzitempo solo alla prima a Verona contro l’Hellas: 90′ contro Spal, Brescia e Roma. Sansone è il proprietario della corsia di sinistra nel 4-2-3-1 del tecnico serbo. Ieri contro i giallorossi ha addirittura spedito in panchina un certo Rodrigo Palacio, dopo la grande prestazione del Rigamonti: dentro Destro come prima punta, ma “El Trenza non è riuscito a soffiare la maglia da titolare all’ex Villarreal.

Grandi prestazioni fin qui da parte di Sansone, che è letteralmente ovunque. Partendo da sinistra, si accentra sempre sul suo destro per inventare: il classe 1991 mette così a disposizione della squadra la sua velocità e qualità. In queste prime 4 giornate, 2 gol – anche se entrambi su rigore – un assist e tante occasioni create per i compagni. Dopo il girone opaco e discontinuo dello scorso anno, Sansone sembra finalmente arrivato. Tutto il Bologna, Mihajlovic in primis, se n’è accorto.