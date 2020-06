Questo Bologna ha ancora bisogno di Palacio

Nella serata di ieri contro la Juventus, mister Mihajlovic ha scelto il tridente formato da Sansone-Barrow-Orsolini. L’ex attaccante dell’Atalanta non ha però inciso, apparendo spesso sottotono. Il dubbio quindi sorge spontaneo, specie dopo l’ingresso di Palacio nello spezzone finale. Questo Bologna può far a meno del “Trenza”? Forse, non ancora. Il numero 24 è entrato nei minuti finali, e con pochi palloni toccati è riuscito a riaccendere la luce nell’attacco rossoblu.

E’ vero che il match contro la Juventus non può esser considerato esattamente un test attendibile, ma domenica Mihajlovic ci penserà una volta in più prima di far partire l’argentino dalla panchina. Il Bologna sarà in trasferta a Genova contro la Sampdoria, sfida decisamente più agevole, e stavolta Palacio potrebbe rientrare tra i titolari: d’altronde, nessuno svolge come lui il ruolo del “finto centravanti”. A lasciargli il posto sarebbe uno tra Barrow e Sansone.