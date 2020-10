Questa sera Mihajlovic ospite a “Ballando con le stelle”

Questa sera a “Ballando con le stelle” ci sarà un ospite d’onore, Sinisa Mihajlovic. L’allenatore del Bologna dirigerà l’allenamento delle 11 e poi si dirigerà, con sua moglie Arianna, verso Roma per raggiungere gli studi televisivi. La coppia questa sera sarà impegnata in un tango nello spazio riservato a “ballerino per una notte”.

Per Mihajlovic, quindi, una serata dedicata al divertimento con uno spiraglio di sfida nel cercare di fare meglio degli ospiti e colleghi precedenti: Mancini e Allegri.