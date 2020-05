Quarantena per i positivi e niente ritiro, le richieste dei medici

Non accenna a rallentare la polemica sul nuovo protocollo che dovrà poi portare alla ripartenza della Serie A. Secondo quanto emerso dalle pagine del Messaggero, potrebbe l’opinione dei medici dei club sarà cruciale per il futuro del nuovo protocollo. I medici starebbero infatti scrivendo un protocollo che si articolerà in quattro punti diversi, il quale andrà poi approvato da Serie A e Governo. Ecco i punti dei medici:

Niente ritiro, o ritiro meno stringente per le squadre.

Due tamponi ogni quattro giorni e test sierologici ogni tre.

Quarantena obbligatoria solo per i giocatori contagiati e non estesa a tutta la squadra.

Conoscere entro 24-48 ore la data della ripresa del campionato.