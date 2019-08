Quanto fruttano le sponsorizzazioni nella divisa del Bologna?

La storia delle sponsorizzazioni sulle divise delle società di Serie A è graduale e intricata, cominciò nel 1981 e si è assestata allo stato attuale prima della stagione 2018-2019, certo non è rimasta indifferente al decreto dignità che ha tolto alla serie A gli introiti delle società di scommesse.

Al di là del fornitore tecnico (adidas, nike, ecc…), sono disponibili altri 4 loghi: il main sponsor, retro maglia, co – sponsor e manica. In cima alla classifica c’è il Sassuolo, la cui divisa frutta 18 milioni grazie al maxi accordo con Mapei, mentre fanalino di coda è la Lazio a quota 0. Il Bologna con 2,2 milioni si colloca nella parte bassa della classifica, attualmente il main sponsor è Liu Jo, Lavoropiù ha preso la manica, mentre il retro divisa è di Illumia. Rimarrebbe ancora lo spazio per il co-sponsor, ma alla fine solo 6 società di Serie A hanno esaurito gli slot per le sponsorizzazioni. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.