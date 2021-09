Qualificazioni mondiali, due rossoblù in campo

Svanberg e Medel in campo

Due giocatori del Bologna sono scesi in campo ieri per le qualificazioni mondiali.

Nella Svezia degli ex Helander, Krafth ed Ekdal, Mattias Svanberg è entrato solo in pieno recupero con i compagni che hanno battuto 2-1 la Spagna di Luis Enrique. Sconfitta invece per Gary Medel, battuto in casa dal Brasile per 0-1. Novanta minuti per il cileno.