QS – Lotito vuole portare la squadra in ritiro, la prospettiva è riprende il 23 maggio

Si segue con attenzione la curva di crescita del virus. I recenti positivi dati autorizzano a pensare a un ritorno degli allenamenti subito dopo Pasqua, periodo in cui dovrebbero essere allentate le restrizioni.

La Lega Serie A osserva interessata, perché ci sarebbe un campionato da terminare anche se non sono tutti d’accordo. Lotito ad esempio pensa di mandare la squadra in ritiro a Formello prendendo ogni precauzione medica, in modo tale da averla pronta alla possibile ripresa del campionato (si spera il 23 maggio). Nelle ultime ore anche la Juventus sembra decisamente aperta alla ripresa, mentre il Toro o altre formazioni attualmente di bassa classifica sono per la chiusura definitiva. Un’altra big, ovvero l’Inter, avrebbe assunto una posizione netta di non ripresa della stagione 2019/2020. Per molti club, giocare in estate vorrebbe dire inficiare con effetto domino anche la prossima stagione.