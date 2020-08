Pulgar verso il Betis, il Bologna spera

Erick Pulgar potrebbe presto lasciare la Serie A. Il Betis Siviglia infatti intende fare sul serio per il cileno, attualmente in forza alla Fiorentina. Come riporta il Resto del Carlino una sua cessione all’estero, però, riguarderebbe da vicino anche il Bologna, che guadagnerebbe qualche milione di euro grazie ad una percentuale stabilità al momento della cessione ai viola.

A qualsiasi cifra venisse venduto Pulgar, infatti, il Bologna sarebbe pronto a incassare il 10% del totale. La Fiorentina chiede almeno 20 milioni per il cileno, cifra che se confermata garantirebbe al Bologna un introito di 2 milioni di euro. Non una somma incredibile, certo, ma pur sempre meglio di niente. Al momento la trattativa tra la Fiorentina e il Betis è in fase preliminare, ma il Bologna resta alla finestra e spera che l’affare si concretizzi per rimpinguare le proprie casse.