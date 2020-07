Pulgar ritrova il Bologna

Doveva fare il salto di qualità, ma non ci è riuscito. In estate Erick Pulgar ha salutato Bologna per trasferirsi alla Fiorentina, nella speranza di dare un cambio di marcia alla sua carriera. Non solo non ci è ancora riuscito, ma rischia di esser andato addirittura quasi in controtendenza. Mercoledì sera i rossoblu faranno visita alla Viola, ed il ragazzo vorrà senz’altro fare bella figura.

Il centrocampista cileno ha vestito la maglia emiliana per 4 stagioni, da quando il Bologna lo acquistò nell’estate del 2015 dall’Universidad Catolica. Il classe 1994 ci ha messo tanto a trovare continuità, ma alla fine ce l’ha fatta. Con la maglia del Bologna, Pulgar ha totalizzato – fra Serie A e Coppa Italia – 106 presenze, 10 gol e 3 assist. In un anno alla Fiorentina, invece, ha fatto registrare 6 gol e 7 assist – tra campionato e coppa – in 39 partite. Mercoledì vorrà di certo segnare il gol dell’ex. Magari su calcio di rigore.