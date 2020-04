Pulgar: “Mihajlovic ha sistemato tutto al Bologna, è un grande tecnico”

Non è chiaro quanto Bologna senta la mancanza di Pulgar, ceduto in estate alla Fiorentina e poi rimpiazzato prima con Medel, poi con Schouten e infine col nuovo arrivato Dominguez. Il centrocampista cileno ha parlato alla Gazzetta dello Sport, ripercorrendo il periodo di convivenza con Sinisa Mihajlovic:

“Al Bologna ha sistemato tutto – ha affermato – Non riuscivamo a trovare il bandolo della matassa l’anno scorso e quando è arrivato siamo riusciti a ottenere grandi risultati. Sinisa in allenamento è sempre competitivo, riesce a far rendere tutti al 100%”.