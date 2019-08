Pulgar: “Mihajlovic è contento per me, mi ha detto…”

Erick Pulgar ha appena lasciato il Bologna e firmato un contratto con la Fiorentina. Il centrocampista cileno ha quindi rilasciato una breve intervista ai microfoni di “Sky Sport”, analizzando sia il passato che questa sua nuova avventura in maglia Viola. “Ho scelto la Fiorentina per il progetto. Il presidente ha preso tanti nuovi giocatori di qualità, c’è voglia di fare belle cose. La squadra può arrivare in alto, e anche io. Non vedo l’ora di conoscere i miei compagni e di scendere in campo. Il Bologna? Ho parlato con tutti i miei ex compagni, li tengo nel cuore, mi hanno aiutato a crescere in questi quattro anni”

