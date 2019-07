Pulgar è arrivato a Neustift

Con qualche minuto di ritardo rispetto all’inizio dell’allenamento, forse per il traffico, Erick Pulgar ha raggiunto il ritiro di Neustift in Austria.

Il mediano cileno, sbarcato ieri a Bologna, ha raggiunto in treno Innsbruck e da lì è stato prelevato con un pulmino dallo staff del Bologna. Attorno alle 17.50 Pulgar ha raggiunto Neustift per dirigersi immediatamente negli spogliatoi e partecipare alla seduta odierna di allenamento. Pulgar e il Bologna resteranno in Austria fino a venerdì prima di raggiungere Augusta per l’amichevole con l’Augsburg in programma sabato.

Foto di Andrea Fanti.