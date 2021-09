Prosegue la prevendita per Bologna-Verona

Le coordinate per Bologna-Verona

Il Bologna specifica che sono presenti prezzi dedicati agli abbonati 2019/2020, prezzi ridotti per gli Under 18 e accesso per Under 12 senza obbligo di green pass. I biglietti sono acquistabili nei punti vendita Vivaticket, oppure al callcenter Bfc al numero 051-6111177, con pagamento a mezzo carta di credito e modalità print@home, che consente di stampare direttamente a casa il proprio biglietto senza dover ritirare nulla allo stadio, oppure online sul sito Vivaticket