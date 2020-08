Proprietari di club più ricchi, Saputo giù dal podio italiano

Chi è il proprietario di squadre di calcio più ricco? Con questa domanda in testa, il Bloomberg Billionaire Index ha stilato una classifica per identificare i presidenti calcistici più ricchi del mondo. Una classifica trainata dal proprietario del Real Oviedo Carlos Slim, con un patrimonio personale stimato di 45,7 miliardi di dollari. Il primo tra gli “italiani” è Rocco Commisso, il numero uno viola può infatti vantare un patrimonio da 9,05 miliardi di dollari. Settimo posto per lui in questa particolare classifica.

Il Bologna può vantare uno tra gli uomini più facoltosi del mondo a tirare le redini societarie, ma non abbastanza per rientrare in questo club super esclusivo. Il patrimonio di Saputo si stima infatti intorno ai 5 miliardi di dollari, non abbastanza per rientrare in questa Top 10+1. Un risultato che non gli permette di accedere nemmeno al podio dei presidenti più ricchi d’Italia, preceduto oltre che da Commisso, da Zhang (Inter) e Berlusconi (Monza).