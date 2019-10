Prontera, domani il debutto in Serie A

Domani il lunch match tra Fiorentina e Udinese vedrà il debutto di Alessandro Prontera, l’arbitro si è formato presso la sezione di Bologna e per lui assicura il presidente Antonio Aureliano: “E’ un predestinato, Alessandro avrebbe dovuto esordire in massima serie almeno sul finire della scorsa stagione, ma l’ultima annata per lui è stata travagliata a causa di un paio di infortuni e così ha dovuto attendere. Ma il suo momento è finalmente arrivato.”

Dopo una lunga trafila, per Prontera arriva quindi la gioia del debutto in Serie A, sulle orme dei grandi della sezione bolognese: Collina e Rizzoli. Lo riporta Il Resto del Carlino.