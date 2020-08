Dopo due anni e dopo averla sfiorata diverse volte, Mattias Svanberg è finalmente riuscito a segnare il suo primo gol ufficiale in Serie A con il Bologna.

Il momentaneo uno a zero siglato ieri sera è da un lato un segnale di Svanberg in vista del futuro, dall’altro va ad arricchire lo storico rossoblù dei giocatori con almeno un gol ufficiale. Come sottolinea il sito ufficiale del club, lo svedese è il 478° marcatore di tutti i tempi.