Primo Bologna-Roma per Calvarese: le statistiche

Sara Gianpaolo Calvarese l’arbitro designato per la sfida Bologna-Roma della 11^ giornata di Serie A , in programma domenica prossima alle ore 15:00. Sarà la prima volta che dirigerà questo incontro.

Negativo lo score del Bologna con Calvarese: 5 vittorie, 1 pareggi e 9 sconfitte. Vittoriosa l’ultima direzione con i rossoblù per 3-2 contro il Lecce. Sono 32 i cartellini gialli estratti nei confronti di un calciatore del Bologna con 2 espulsioni, entrambi dirette. Nessun calcio di rigore fischiato al Bologna finora in Serie A da Calvarese, soltanto uno il rigore fischiato contro i rossoblù. Sono, invece, 18 i precedenti in campionato con la Roma, per un bilancio positivo di 10 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte e la sua prima direzione coi i giallorossi risale al 30/03/2013 quando la Roma perse a Palermo 2-0. Sono 34 i cartellini gialli estratti a calciatori della Roma e 4 espulsioni (due per doppio giallo e due per rosso diretto). L’ultimo a essere espulso è stato Juan Jesus nel match finito 4-1 contro il Chievo Verona nell’aprile del 2018. Per quanto riguarda i rigori sono 4 i penalty concessi (tutti trasformati alla Roma) e 3 fischiati contro ai giallorossi.