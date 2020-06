Prime indicazioni di formazione, Dijks torna a sinistra

Il Bologna ieri ha disputato a Casteldebole una partitella undici contro undici e a circa due settimane dal debutto contro la Juventus è tempo di trovare le prime indicazioni di formazione.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Stadio, ieri Sinisa Mihajlovic ha impiegato nuovamente Mitchell Dijks come terzino sinistro nella linea a quattro titolare completata da Tomiyasu a destra, Danilo e Denswil al centro (Bani sarà squalificato con i bianconeri). Uno dei vantaggi del lungo lockdown può essere senz’altro il recupero del trattore. In attacco invece Orsolini e Barrow esterni, Soriano tra le linee e Palacio punta. Da capire quelle che saranno le scelte in mezzo, ieri da una parte c’erano Poli e Schouten (squalificato), dall’altra Medel e Dominguez.