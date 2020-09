Primavera – Venerdì 18 settembre il debutto a Firenze

La Primavera farà il suo esordio in campionato con anticipo rispetto alla prima squadra. E’ in programma infatti venerdì 18 settembre il debutto di Luciano Zauri sulla panchina della Primavera rossoblù in una gara ufficiale.

Il Bologna dei giovani darà il via al suo campionato con la sfida in trasferta a Firenze, alle ore 15.00. Alla seconda giornata arriverà il Cagliari, sabato 26 settembre alle ore 15.00, mentre il 3 ottobre sempre alle ore 15.00 è in programma la trasferta di Roma contro la Lazio. Tra la prima e la seconda giornata inoltre, per la precisione il 26 settembre, i giovani rossoblù saranno impegnati in Primavera Tim Cup: oggi il sorteggio ha eletto il Chievo come squadra avversaria da affrontare nel 1° turno eliminatorio. In caso di passaggio del turno, mercoledì 30 settembre si giocherà ancora tra le mura amiche contro la vincente di Udinese-Vicenza. Ai quarti, poi, programmati il 16 dicembre, c’è già in attesa il Cagliari.