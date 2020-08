Primavera – Si aspetta il “sì” di Gilardino

Tra i nodi ancora da sciogliere legati alla prossima stagione del Bologna c’è anche quello della Primavera. Il Reso del Carlino in edicola oggi ricorda infatti che al momento non è ancora stato scelto l’allenatore che guiderà i giovani rossoblù nella prossima stagione, dopo l’addio di Troise che ha salutato in direzione Mantova.

Tutte le indiscrezioni degli ultimi giorni portano ad Alberto Gilardino: l’ex attaccante che ha vestito tra e altre anche la maglia del Bologna pare abbia superato la concorrenza di Daniele De Rossi, diventando così il favorito per guidare una squadra che lo scorso campionato (caratterizzato dalla diffusione del Coronavirus e interrotto a metà) lo ha chiuso in decima posizione. “Stiamo cercando di trattenerlo, ma la scelta definitiva sarà sua”, ha affermato Massimo Varini, ex direttore sportivo della Pro Vercelli guidata da Gilardino che ha chiuso il campionato di Serie C in quattordicesima posizione. Contemporaneamente alla scelta del tecnico, in casa Bologna si lavora anche sulla rosa da comporre per il campionato Primavera. Con l’incognita fuoriquota che resta sempre viva.