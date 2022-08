Primavera – Show di Anatriello contro la Spal

Una doppieta del giovane rossoblù e il gol di Masia spingono il Bologna in semifinale del Torneo di Vignola

La doppietta di Anatriello e la rete messa a segno da Mazia trascinano la Primavera del Bologna in semifinale del Torneo di Vignola.

Contro la Spal è finita 3-2 per i giovani rossoblù, al termine di una gara ben giocata e in cui si sono visti ottimi ritmi nonostante si sia ancora nelle fasi iniziali della stagione. Prossimo scoglio, come detto, la semifinale, dove la Primavera felsinea affronterà la vincente di Parma-Imolese nella serata di giovedì 11 agosto.