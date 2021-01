Primavera sconfitta – Le parole di Zauri e Rocchi

Dopo due vittorie esterne consecutive, la Primavera di mister Luciano Zauri si ferma sul campo della Sampdoria. I blucerchiati allo Stadio Comunale Riccardo Garrone passano per 2-0 grazie alla rete di Prelec al 30′ minuto e allo sfortunatissimo autogol di Arnofoli al minuto 62′. Al termine della partita sono intervenuti Zauri e Rocchi per esprimere un giudizio sul match:

“Abbiamo perso meritatamente e le sconfitte non fanno mai piacere. Ai ragazzi, però, ho poco da recriminare perché hanno dato il massimo. Chiaro che, comunque, qualcosa non è andato bene, e si è visto anche dagli episodi, come il tiro deviato da Arnofoli sul secondo gol e un rigore chiaro non datoci, che è stata una giornata storta. Gli attaccanti sono croce e delizia, noi produciamo e segniamo un numero abbondante di occasioni, ma quando il gol viene a mancare è sempre un discorso di squadra. I ragazzi sono bravi, si allenano con continuità e tutti meriterebbero di giocare. La testa è già a Cagliari per l’ottavo di finale di Primavera Tim Cup, dobbiamo reagire”.