Primavera – Sarà Zauri il nuovo allenatore del Bologna

Sembra essere finalmente giunta al termine la ricerca del Bologna per un nuovo allenatore della Primavera. Dopo l’addio di Troise, direzione Mantova, i rossoblu hanno cercato un sostituto che finalmente sembra essere stato individuato nel profilo di Luciano Zauri. Manca ancora l’ufficialità, ma l’ex giocatore di Lazio e Atalanta dovrebbe firmare con il club felsineo un contratto biennale.

Lo scorso anno tecnico del Pescara in Serie B fino al 20 gennaio, quando ha rassegnato le dimissioni, Zauri non è nuovo alla direzione di una formazione giovanile. Due anni fa aveva infatti guidato la riscossa della Primavera proprio del Pescara al ritorno in Primavera 1, vincendo il campionato Primavera 2. Un successo che lo portò alla sfida proprio contro la giovanile rossoblu nella Supercoppa Primavera, dominata dal Bologna per 5-1. Ora dopo l’era Troise, si può aprire un nuovo ciclo per la Primavera rossoblu.