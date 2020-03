Primavera, rinviata anche Bologna-Torino

Il Coronavirus colpisce ovviamente anche il Campionato Primavera 1. Dopo il rinvio della gara casalinga contro l’Inter che era in programma il 29 febbraio, il Bologna rimane fermo ancora. La squadra di Troise non giocherà infatti nemmeno sabato 7 marzo contro il Torino. Niente 7^ giornata del girone di ritorno quindi per i rossoblu, che questo weekend riposeranno come la prima squadra.

Il comunicato ufficiale della Lega Serie A

“Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A dispone il rinvio a data da destinarsi delle seguenti gare della 7ª giornata di ritorno del Campionato Primavera 1 TIM:

ATALANTA – CAGLIARI

CHIEVO VERONA – LAZIO

BOLOGNA – TORINO“.