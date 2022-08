Primavera – Raimondo unico superstite tra i big

Tutti gli altri, da Amey a Motolese passando per Stivanello e Urbanski, dovrebbero fare ritorno in Primavera

Il baby Raimondo sarà l'unico giovane della Primavera rossoblù ad essere aggregato alla prima squadra per la prossima stagione, tutti gli altri torneranno alla corte di mister Vigiani .

Lo ha annunciato Il Resto del Carlino oggi in edicola: dopo il modulo cambiano anche i piani di Sinisa e della società, a Casteldebole preferiscono giocatori già formati. Il che significa che giovani talenti come Amey, Motolese, Stivanello e Urbanski faranno rientro alla base e forniranno il proprio contributo alla Primavera felsinea. In attesa di capire quali novità arriveranno dal mercato.