Primavera oggi in campo contro il Chievo

Oggi alle 0re 15, al centro sportivo Biavati, la Primavera del Bologna scenderà in campo contro il Chievo (squadra di Primavera 2) per il primo turno eliminatorio di Primavera Tim Cup. La competizione l’anno scorso è stata vinta dalla Fiorentina che sabato ha perso per 1-2 dai rossoblù. È, quindi, con questo risultato positivo alle spalle che Zauri e i suoi ragazzi affrontano il test odierno. La gara è prevista a porte chiuse e gli aggiornamenti saranno sul profilo Twitter del Bologna.