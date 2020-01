Non c’è solo la Serie A, ma anche la Primavera. Oggi pomeriggio scende infatti in campo anche la squadra di Troise. Dopo 5 sconfitte consecutive che hanno chiuso il 2019, il Bologna spera di iniziare l’anno nuovo con il piede giusto. Oggi pomeriggio arriva al Biavati la Lazio.

Come riporta il “Carlino”, il fischio d’inizio tra rossoblu e biancocelesti è in programma per le ore 14. Il match verrà trasmesso i diretta sul sito ufficiale di Sportitalia.