Primavera, oggi arriva il Genoa

Dopo 8 mesi da quella finale al Picco di La Spezia, il Bologna Primavera riaffronta il Genoa, nella decima giornata del campionato Primavera 1. La partita andrà in scena oggi alle 14:30 presso il centro sportivo Biavati. Una sfida che non può che riportare alla mente la trionfale finale del Torneo di Viareggio giocata lo scorso marzo.

Ora i ragazzi di Troise dovranno ripetere l’impresa e battere nuovamente il Genoa per continuare ad abitare le zone nobili della classifica. L’obiettivo è continuare a far valere il fattore campo. I giovani rossoblu hanno di fatto sempre vinto tra le mura amiche e punteranno a mantenere l’impeccabile rullino di marcia fin qui avuto. La partita sarà trasmessa in differita su Sportitalia alle 16:30. A riportarlo è il Bologna sul proprio sito ufficiale.