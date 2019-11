Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Bologna riporta la vittoria della propria squadra Primavera nel campionato di Primavera 1. I giovani rossoblu hanno sconfitto per 4 reti a 0 l’Empoli. Per gli emiliani una doppietta di Juwara e un gol per Koutsoupias e Cangiano. In classifica il Bologna è attualmente sesto a quota 12 punti, a 7 punti dal Cagliari capolista che ha però una partita in più.