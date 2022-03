Primavera, impresa del Bologna: battuta la Juventus

Grande impresa del Bologna

Primavera che nella sesta giornata di ritorno ha sconfitto a domicilio la Juventus. Vittoria per uno a zero dei rossoblù grazie a un gol in apertura di Paananen. Il successo porta il Bologna al tredicesimo posto, quindi fuori dai playout, con 27 punti, uno in più sulla zona calda e uno in meno di Napoli dodicesimo e tre in meno del Genoa undicesimo.