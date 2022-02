Primavera, il Milan passa a Casteldebole con una cinquina

Primavera sconfitta in casa

Dopo due vittorie di fila si ferma nuovamente la Primavera di Vigiani, sconfitta a domicilio dal Milan per 2-5. Partita già in discesa per i rossoneri fin dai primi minuti con due marcature al 17' e al 22' con Nasti, timida speranze con Raimondo che accorcia le distanze, sei gol in stagione, ma poi i rossoneri riprendono il sopravvento con Nsiala, Traore e Robotti. Il Bologna resta dunque sedicesimo, zona playout, con 16 punti, a meno due dalla quota salvezza occupata dall'Empoli.