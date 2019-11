Primavera, il Bologna perde contro il Torino

Weekend amaro per il Bologna Primavera. I rossoblu in trasferta a Torino perdono infatti 5-1 contro la formazione granata: il gol della bandiera per la squadra di mister Troise è realizzato da Mazza su rigore.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“TORINO: Lewis; Ghazoini (st 42′ Bongiovanni), Buongiorno, Celesia; Singo, Onisa, Greco (st 26′ Sandri), Michelotti; Moreo (st 26′ Garetto); Rauti (st 42′ Kone), Lucca (st 40′ Ibrahimi). A disposizione: Trombini, Siniega, Enrici, Rotella, Bongiovanni, Ricossa, Snidarcig, Caon, Kone. Allenatore: Sesia

BOLOGNA: Marconi; Lunghi, Boloca (st 1′ Portanova), Khailoti, Visconti; Koutsoupias (st 38′ Rocchi), Mazza, Stanzani (st 13′ Baldursson); Juwara, Uhunamure (sta 13′ Mancuso), Cangiano (st 38′ Greco). A disposizione: Ruggiu, Acampora, Agyemang, Mancuso, Farinelli, Pagliuca, Boriani, Di Dio. Allenatore: Troise

Arbitro: Tremolada di Monza.

Marcatori: pt 3′ Rauti (T), st 1′ Lucca (T), 10′ Rauti (T), 29′ Rauti (T), 32′ Mazza rig. (B), 47′ Ibrahimi (T)

Espulsi: st 9′ Khailoti (B)

Ammoniti: Rocha (S), Cangiano (B), Obert (S)​”.