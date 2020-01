Primavera, il Bologna perde a Sassuolo

Termina male il girone d’andata per il Bologna Primavera. La squadra di Troise si fa infatti battere dal Sassuolo per 2-0, che così la supera anche in classifica.

Il campionato riprenderà settimana prossima con la prima giornata del girone di ritorno: sabato 25 gennaio i rossoblu ospiteranno la Fiorentina.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“La Primavera di Emanuele Troise ha chiuso ieri il girone d’andata con una sconfitta, a Sassuolo, per 2-0. Con questo risultato, i neroverdi scavalcano proprio i rossoblù, lasciandoli al dodicesimo posto, a quota 16 punti, con Fiorentina (15) e Pescara (14) che occupano i due posti valevoli per la zona playout.

Il tecnico felsineo schiera Molla tra i pali, mentre in difesa conferma il terzetto con Portanova, Saputo e Khailoti. In mediana, Koutsoupias, Ruffo Luci, Mazza e Baldursson supportano le offensive di Stanzani, Juwara e Cangiano.

Nel primo tempo, dopo una fase di studio, il Bologna si fa vedere dalle parti di Russo due volte con Stanzani in pochi istanti, la cui gioia del gol viene negata da Shiba – opportuno a coprire la porta in seguito all’uscita avventata del suo portiere – e dal suo destro, che nella seconda occasione termina a lato di poco. Col passare dei minuti, i rossoblù non arretrano e insidiano ancora l’estremo difensore neroverde, bravo a disinnescare i tentativi di Cangiano e Juwara, poco prima che nuovamente l’esterno romano colpisse il palo su un calcio di rigore in movimento, in seguito all’assist di Baldursson.

Al 34’ si realizza la beffa per i ragazzi di Troise, che passano in svantaggio grazie al gol del neroverde Oddei, freddo a insaccare alle spalle di Molla, dopo aver sfruttato il passaggio di Ghion.

Nella ripresa, il primo sibilo arriva ancora dalle parti di Russo, con il tiro di Juwara che si spegne sul fondo di poco, ma dopodiché il portiere di casa non subirà ulteriori pericoli. Anzi, appena entrato, Ahmetaj fa tremare Molla con un tiro dal limite dell’area, poi – al 72’ – su sviluppi di calcio d’angolo Aurelio finalizza la sponda di Ghion, indirizzando definitivamente i tre punti in casa Sassuolo.

Il prossimo appuntamento, con l’inizio del girone di ritorno, è fissato per sabato 25 gennaio, presso il Centro Sportivo “Biavati”, contro la Fiorentina.

TABELLINO

SASSUOLO-BOLOGNA 2-0

SASSUOLO: Russo; Shiba, Piccinini, Midolo; Saccani, Artioli, Marginean (64’ Ahmetaj), Ghion, Aurelio; Oddei, Pellegrini (82′ Mattioli). All. Turrini

BOLOGNA: Molla; Portanova, Saputo, Khailoti; Koutsoupias (82′ Pagliuca), Ruffo Luci (70’ Di Dio), Mazza, Baldursson (70’ Farinelli); Stanzani (82′ Uhunamure), Juwara, Cangiano. All. Troise

Arbitro: Emmanuele di Pisa

Marcatori: 34’ Oddei (S), 72’ Aurelio (S)

Ammoniti: Marginean (S), Ruffo Luci (B), Saputo (B), Ahmetaj (S) e Portanova (B)”.