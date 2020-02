Oggi in campo non solo la prima squadra, ma anche la Primavera di Troise. Il Bologna cerca di risollevarsi tra le mura amiche oggi sabato 15 febbraio: l’avversario è la Roma, ed il fischio d’inizio è previsto proprio in questo momento (ore 11).

La gara del campionato di Primavera 1 tra rossoblu e giallorossi sarà trasmessa in diretta su Sportitalia (canale 60).