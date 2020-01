Non solo Serie A, ma anche Primavera. Sabato pomeriggio non sarà in campo infatti solo la prima squadra, ma anche la formazione di Troise. Sabato 1 febbraio il Bologna farà visita al Napoli, gara valida per la 2^ giornata del girone di ritorno del Campionato Primavera 1.

Il match è in programma per le ore 13 allo Stadio Ianniello di Frattamaggiore.