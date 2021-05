Primavera, il Bologna batte la Lazio ed esce dai playout

Importante successo per gli uomini di Zauri

Successo vitale per il Bologna Primavera nel ventiduesimo turno del campionato di Primavera 1. I ragazzi di Zauri hanno sconfitto per due a uno la Lazio grazie alle reti di Vergani e Farinelli (rigore), gol biancoceleste di Castigliani, portandosi a 25 punti in classifica, che significa undicesimo posto. Ad oggi i rossoblù sarebbero salvi e fuori dalla zona playout occupata da Fiorentina, 24 punti, e Lazio, 19.