Primavera, il Bologna accede agli ottavi di Coppa Italia

Il Bologna Primavera di Luciano Zauri si è qualificato agli ottavi di finale di Coppa Italia dopo il successo odierno ai rigori contro il Vicenza. Partita spettacolare per i ragazzi rossoblù che prima sono andati in vantaggio 1-0 con la rete di Motolese, poi si sono ritrovati sotto 3-1 con le marcature di Diomande, Spiller e Talarico, solo nel finale la rimonta con Ruffo Luci al 69′ e Rabbi all’82’. La partita si è dunque decisa ai rigori dove il Bologna ha segnato tutti i penalty con Ruffo Luci, Farinelli, Cudini e Rocchi, per il Vicenza errori di Grancara e Rocco. Ora i rossoblù affronteranno il Verona.

BOLOGNA-VICENZA 3-3 (4-2 ai rigori)

BOLOGNA: Prisco; Cavina, Cudini, Motolese, Acampora; Pietrelli R. (58’ Ruffo Luci), Grieco (84’ Farinelli), Sigurpalsson; Cossalter (58’ Rocchi), Pagliuca (46’ Rabbi), Paananen (46’ Pietrelli A.). All. Zauri

VICENZA: Ruggiu, Firulesko, Cinel, Rocco, Sandon (71’ Liotto); Diomande, Tronchin (61’ Giacobbo), Talarico (108’ Fighera); Cester, Spiller (60’ Cariolato), Ongaro (72’ Grancara). All. Simeoni.

Arbitro: Andreano di Prato

Marcatori: 14’ Motolese (B), 26’ Diomande (V), 32’ Spiller (V), 52’ Talarico (V), 69’ Ruffo Luci su rigore (B), 82’ Rabbi (B)

Rigori: Firulesko (gol), Ruffo Luci (gol), Grancara (parato), Farinelli (gol), Rocco (parato), Cudini (gol), Cester (gol), Rocchi (gol)