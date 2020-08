Primavera – Gilardino tentato dalla Juventus

Sembrava ad un passo l’accordo tra Bologna e Gilardino, per far sedere l’ex bomber sulla panchina della Primavera rossoblu. Oggi invece il tutto sembra essersi interrotto. Nella trattativa si sarebbe infatti inserita la Juventus. I bianconeri starebbero infatti tentando il campione del mondo 2006 offrendogli un posto come guida della formazione Under 23.

Il Bologna, che aveva superato anche la concorrenza della Pro Vercelli, ha dato all’ex rossoblu un aut aut: entro martedì si aspetta la risposta di Gilardino. Se la risposta non arriverà, o sarà negativa, sono già pronte le alternative: si parla della promozione di Vigiano dall’Under 17 o di Bernardo Corradi.

Fonte: il Resto del Carlino.