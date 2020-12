Primavera, ecco il nuovo calendario

Tramite una nota sul proprio sito ufficiale, il Bologna ha diramato il nuovo calendario del campionato Primavera, che riprenderà ufficialmente il 23 gennaio 2021.

In caso di playoff o playout i rossoblù saranno protagonisti mercoledì 23 giugno nella gara d’andata; martedì 29 giugno, invece, il ritorno. Per quanto riguarda la Primavera Tim Cup, i nostri ragazzi tornano in campo mercoledì 3 febbraio a Cagliari. Dopodiché, i quarti di finale saranno mercoledì 17 marzo, le semifinali mercoledì 14 aprile e la finale mercoledì 28 febbraio.

Di seguito le nuove date del campionato Primavera 1 TIM “Trofeo Giacinto Facchetti”.

7° giornata (23/01-8/05)

Empoli-Bologna

8° giornata (30/01-15/05)

Sampdoria-Bologna

9° giornata (10/02-22/05)

Bologna-Milan

10° giornata (17/02-26/05)

Juventus-Bologna

11° giornata (20/02-29/05)

Bologna-Sassuolo

12° giornata (27/02-5/06)

Bologna-Torino

13° giornata (06/03-9/06)

Ascoli-Bologna

14° giornata (10/03-12/06)

Bologna-Inter

15° giornata (13/03-16/06)

Roma-Bologna

1° giornata di ritorno – 20/03

Bologna-Fiorentina

2° giornata di ritorno – 03/04

Cagliari-Bologna

3° giornata di ritorno – 10/04

Bologna-Lazio

4° giornata di ritorno – 17/04

Spal-Bologna

5° giornata di ritorno – 24/04

Bologna-Genoa

6° giornata di ritorno – 01/05

Atalanta-Bologna