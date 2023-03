Primavera, domani scontro diretto col Frosinone per i playoffs: c’è la diretta tv

Il Bologna è infatti in piena corsa playoffs con la quarta piazza a quota 37 punti al pari di Roma e Torino, davanti ci sono Juve e Fiorentina a 38 e Lecce capolista a 42. Al Niccolò Galli arriva domani il Frosinone, a quota 36, per uno scontro diretto importante e in cui servirà riscattare il tre a zero dell'andata. Si gioca alle ore 15 a Casteldebole (al seguente link è necessario accreditarsi per accedere alla collinetta https://bit.ly/3y4ZQ0Y). La partita sarà trasmessa in diretta su Sportitalia e sul sito .