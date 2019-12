Primavera, domani pomeriggio il recupero con l’Inter

Non solo la prima squadra: domani sarà in campo anche la Primavera del Bologna. La squadra di Troise sarà infatti di scena a Milano contro l’Inter, gara valida per il recupero della 6^ giornata di campionato. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 14.30, e la partita verrà trasmessa in diretta anche su Sportitalia (canale 60).

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Dopo la sofferta e importantissima vittoria casalinga contro il Genoa, battuta di rigore grazie alla freddezza del capitano Leonardo Mazza, la Primavera di Mister Troise torna subito in campo per il recupero della sesta giornata di campionato Primavera 1. Il match andrà in scena domani alle 14:30 presso il Suning YDC di Milano, e non più allo Stadio Breda di Sesto San Giovanni come comunicato in precedenza.

Per i rossoblù sarà sicuramente una sfida parecchio complicata contro una squadra organizzata e costruita per disputare un campionato di primissimo livello. In classifica i nerazzurri si trovano in quinta posizione, con un punto in più (16) rispetto al Bologna (15), ma con un’altra gara da recuperare (contro la Sampdoria) escludendo quella di domani pomeriggio.

I ragazzi allenati da Armando Madonna hanno iniziato benissimo questo campionato, conquistando quattro successi su quattro partite. Poi le sconfitte contro Genoa e Roma prima del pari casalingo a reti bianche contro il Torino. Infine, nell’ultimo turno, i meneghini sono tornati al successo grazie al gol di Mulattieri che è valso lo 0-1 in casa del Chievo. L’assist decisivo per l’attaccante lo ha realizzato Thomas Schirò, che ha già segnato cinque reti in questo inizio di campionato.

Il Bologna cercherà con le armi a sua disposizione di mettere il bastone tra le ruote a Stankovic e compagni, con l’obiettivo di centrare la prima vittoria in trasferta del campionato, magari con l’aiuto di Visconti e Lunghi, ex della partita e pronti a sconfiggere gli ex compagni nerazzurri.

La partita verrà trasmessa in diretta su Sportitalia”.