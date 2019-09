Primavera, domani l’esordio contro la Fiorentina

Non solo Serie A e prima squadra, ma anche la Primavera. Il Bologna, dopo la grande stagione dello scorso anno, torna a disputare il campionato di Primavera 1. L’esordio è previsto per domani a Firenze contro la Fiorentina alle ore 17. Il match sarà visibile in diretta su Sportitalia.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Ritornati in Primavera 1 dopo la trionfale cavalcata della scorsa stagione, domani i nostri ragazzi iniziano il campionato: i rossoblù di Troise incroceranno subito la Fiorentina, alle 17 al campo Bozzi di Firenze, con diretta televisiva su Sportitalia. Dirige Perenzoni di Rovereto assistito da Moro e Zampese”.