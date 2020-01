Primavera, domani il Bologna ospita la Fiorentina

Non solo Serie A domani: oltre alla squadra di Mihajlovic sarà infatti la volta anche del Bologna Primavera. La formazione di Troise vuole invertire il trend negativo delle ultime settimane, ma per farlo dovrà superare la Fiorentina, in ritardo in classifica di appena una lunghezza. L’appuntamento è fissato per domani alle ore 14.30 al centro sportivo Biavati di Corticella.

Per l’occasione, il derby dell’Appenino – valido per la 1^ giornata del girone di ritorno del campionato Primavera 1 – verrà trasmesso in differita alle ore 16.30 su Sportitalia (canale 60).

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Inizia domani il girone di ritorno per la Primavera allenata da mister Emanuele Troise. I rossoblù, dopo la sconfitta della settimana scorsa in casa del Sassuolo, hanno chiuso il girone d’andata con sedici punti su quindici partite, posizionandosi al dodicesimo posto, di poco dietro a Lazio e, appunto, Sassuolo, che ha avuto la meglio nello scontro diretto.

Un punto sotto c’è la Fiorentina, che nel pomeriggio di domani sarà l’avversaria dei nostri, in un derby dell’Appennino che promette spettacolo.

L’appuntamento è per le 14.30, presso il Centro Sportivo Biavati di Corticella, per una sfida che potrebbe dire molto sul futuro della squadra di Troise. Il Bologna, infatti, non vince da diverse settimane e i tre punti potrebbero rappresentare una buona iniezione di fiducia per guardare avanti, in una seconda metà di campionato in cui i rossoblù hanno il compito di fare meglio soprattutto in trasferta, in cui non sono mai riusciti a conquistare punti.

Tra le mura amiche il Bologna potrebbe allungare su una Fiorentina che ha vinto solamente in tre occasioni in questo campionato. I viola, infatti, hanno conquistato i tre punti contro il Cagliari, nell’ultimo successo toscano dello scorso 14 dicembre; la Roma alla terza giornata e proprio il Bologna, che si arrese sotto i colpi di Koffi e compagni con un 6-3 rocambolesco che aprì il campionato delle due squadre.

Oltre a questi tre successi, sono arrivate sei sconfitte e ben sei pareggi. La Fiorentina, infatti, è la squadra che – insieme al Torino – ha pareggiato di più; il Bologna, invece, ha fatto registrare il segno X solamente in un’occasione.

