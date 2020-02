Primavera, domani il Bologna fa visita alla Sampdoria

Domani non scende in campo solo la prima squadra del Bologna, ma anche la Primavera. Purtroppo, le due gare saranno quasi in concomitanza: ciò significa che, vista l’emergenza in cui si trova al momento la formazione di Mihajlovic, saranno diversi i ragazzi che Troise non avrà a disposizione. La Primavera farà visita domani alla Sampdoria.

La gara è in programma per le ore 14.30 presso lo Stadio Comunale Garrone di Bogliasco. Il match sarà trasmesso in diretta su Sportitalia Solo Calcio.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Torna in campo la Primavera e lo fa sul difficile campo della Sampdoria, per un match che promette spettacolo visto lo stato di forma delle due squadre. La sfida, che inizierà alle 14:30 presso il Comunale R. Garrone di Bogliasco, vedrà scontrarsi in panchina due ex difensori come Emanuele Troise e Marcello Cottafava, i quali guideranno i loro ragazzi verso tre punti che potrebbero rivelarsi importantissimi per la risalita in campionato.

La Sampdoria sta disputando una stagione oltre le aspettative, e il settimo posto con 28 punti all’attivo è la testimonianza di una squadra quadrata e sempre pericolosa. I blucerchiati arrivano dal pari esterno (1-1) sul campo della Lazio, per una continuità di risultati che prosegue da più di due mesi. L’ultimo stop infatti è arrivato lo scorso 8 dicembre, quando Pavone e compagni uscirono sconfitti per 2-0 sul campo del Cagliari.

Di contro anche i rossoblù stanno vivendo probabilmente il più alto stato di forma di tutta la stagione. L’importantissima vittoria sul campo del Napoli grazie al lampo di Uhunamure, il rocambolesco 3-4 in terra clivense con la zampata finale di Pagliuca e il netto 3-1 casalingo contro la Roma è un tris che fa ben sperare mister Troise per il futuro. Ora, i nostri ragazzi si trovano al nono posto con 25 punti all’attivo con la speranza di aumentare il bottino già dal pomeriggio di domani.

La partita sarà trasmessa in diretta su Sportitalia Solo Calcio”.