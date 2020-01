Primavera, domani il Bologna fa visita al Sassuolo

Non solo la Serie A, ma anche la Primavera. Terminato il match della squadra di Mihajlovic, domani sarà infatti la volta anche della formazione di Troise. Il Bologna farà visita al Sassuolo, match valido per la 15^ giornata del campionato di Primavera 1. Il fischio d’inizio sarà alle ore 17.

Per l’occasione, la partita sarà trasmessa in diretta su Sportitalia (canale 60).

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Dopo il pari a reti bianche di domenica scorsa, in cui i ragazzi di Troise hanno conquistato un punto contro la Lazio, si torna in campo nel pomeriggio di domani, per il quindicesimo turno del campionato Primavera 1.

Si chiude alle ore 17 il girone d’andata dei nostri ragazzi: un cammino altalenante che ha portato i rossoblù all’undicesimo posto in classifica con sedici punti. La vittoria, quella a cui si punta a tutti i costi domani, manca dallo scorso 30 novembre, quando al Biavati il Genoa venne sconfitto dal rigore calciato e segnato dal capitano Leonardo Mazza, prima che il Bologna collezionasse tre sconfitte e un pari. Domani, a Sassuolo, i ragazzi di Troise hanno il compito di mettere in campo una buona prestazione, soprattutto per dimostrare che anche lontani dalle mura amiche possono dire la loro.

Di contro, i ragazzi allenati da mister Francesco Turrini, vorranno tornare a un successo che manca dallo scorso 23 novembre, quando i neroverdi si imposero per 5-1 in casa contro la Sampdoria, chiudendo un trittico molto positivo con i successi su Napoli e Pescara. In seguito ai tre punti conquistati contro i blucerchiati, però, il Sassuolo ha perso in casa della Roma, per poi infilare una serie di quattro pareggi consecutivi contro Fiorentina, Inter, Chievo e Torino, in cui Manzari (capocannoniere della squadra con sei reti) e compagni hanno totalizzato solamente due gol.

Si prospetta un derby emiliano molto importante quindi, poiché i neroverdi seguono i rossoblù a meno due. Per i ragazzi di Troise l’occasione di sbloccarsi lontani dal Biavati e andare al giro di boa con una buona situazione di classifica.

La partita verrà trasmessa in diretta su Sportitalia”.