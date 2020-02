Primavera, domani Bologna-Roma

Ritorno a casa per i ragazzi di Troise che domani giocheranno la diciannovesima del campionato Primavera 1 contro la Roma, tra le mura amiche del Centro Tecnico Niccolò Galli. La partita che inizierà alle 11 e sarà visibile dalla collinetta che dà sul campo principale, l’ingresso sarà gratuito.

I rossoblu, reduci da due ottime vittorie in trasferta contro Napoli e Chievo, primi punti lontano da casa per i ragazzi di Troise. Un successo domani rilancerebbe il Bologna vista la classifica corta, migliorando il dodicesimo posto attuale. Il romanista Alessio Riccardi, sarà uno degli avversari da tenere d’occhio, l’azzurrino è infatti a quota nove reti ed è il capocannoniere della Roma. I ragazzi di Alberto De Rossi non sono però solo il proprio bomber. I giallorossi sono una squadra completa e pericolosa, a testimoniarlo ci sono i 30 punti in classifica (8 in più del Bologna) e il quinto posto attuale.

La partita sarà visibile anche in televisione in diretta su Sportitalia. A scriverlo è il sito ufficiale del Bologna.